Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio

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La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer este viernes la tarjeta electoral (tarjetón) que se utilizará en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán la fórmula que gobernará el país para el periodo constitucional 2026-2030.De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 163 de 1994, el orden de las dos fórmulas presidenciales en la tarjeta será exactamente el mismo que resultó del sorteo realizado el 25 de marzo para la primera vuelta. Por lo tanto, la ubicación definitiva será la siguiente:- Ubicación 1:y Aída Quilcué Vivas.- Ubicación 2:y José Manuel Restrepo.- En el tercer cuadro está elLa Registraduría recordó a los votantes que deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Marcar más de una casilla o hacerlo de forma incorrecta resultará en la anulación del voto.Los ciudadanos deberán presentarse a las urnas con su cédula de ciudadanía original para ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral decisiva.