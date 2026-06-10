Trump sobre Irán: “Su ejército es un desastre total y ha sido completamente derrotado”

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, publicó en su red social Truth Social un mensaje en el que afirma que el poder militar de Irán ha sido destruido y que el régimen ya no representa una amenaza significativa en Oriente Medio.En la publicación, Trump señala que gran parte de la Armada y la Fuerza Aérea iraníes “ya ni siquiera existen” tras lo que describe como una derrota total. “Irán es pura charla y ninguna acción. El matón de Oriente Medio está MUERTO!!!”, escribió el mandatario.El presidente estadounidense criticó además la demora del régimen iraní en las negociaciones: “Se demoraron demasiado en aceptar un gran acuerdo que habría sido bueno para ellos; ahora tendrán que pagar el precio”, advirtió.El mensaje se produce en medio de tensiones continuas en la región, incluyendo reportes recientes de enfrentamientos y acciones militares relacionadas con Irán. Trump enfatizó que el “bully” regional ha sido neutralizado y que el régimen deberá enfrentar las consecuencias de su reticencia a negociar.Hasta el momento, no se han emitido declaraciones adicionales del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca ampliando el contenido del mensaje. La publicación ha generado reacciones divididas, con algunos usuarios pidiendo acciones definitivas y otros cuestionando el alcance real de la situación sobre el terreno.