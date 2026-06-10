Representante del Pacto Histórico suspende a Petro como Presidente

En una medida abiertamente ilegal e insconstitucional, la representante del Pacto Histótico, Gloria Arizabaleta ordena suspensión provisional de Gustavo Petro como Presidente de la República.

Arizabaleta, presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, emitió un auto de sustanciación mediante el cual ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en el ejercicio de su cargo. El auto no ha sido aprobado por la plenaria de la Comisión.El documento, radicado con el número 7525 y fechado este miércoles, está suscrito por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral. En él se decreta la suspensión hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m., con fundamento en una presunta falta gravísima por intervención en política, según los artículos 60 y numerales 1 y 2 de la Ley 1952 de 2019.El auto invoca el artículo 217 de la misma ley para justificar la medida cautelar de suspensión provisional durante la investigación disciplinaria, argumentando la existencia de serios elementos de juicio sobre la posible comisión de la falta. La decisión incluye notificaciones a la Presidencia de la República, al Ministerio Público y a la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, y advierte que contra esta providencia no procede recurso alguno.Según el texto oficial, la suspensión se adopta “por medio del cual se ordena la suspensión provisional del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en su calidad de Presidente de la República”. El documento lleva el membrete del Congreso de la República y la firma de la representante Arizabaleta en su rol de investigadora de la Comisión.Esta decisión se produce en medio del actual proceso electoral y ha generado inmediato debate sobre su alcance y validez, ya que la Constitución Política establece que las faltas absolutas o temporales del Presidente, incluyendo suspensiones, deben ser declaradas por el Senado de la República previa admisión de acusación en los casos previstos.Hasta el momento, no se ha conocido una reacción oficial de la Casa de Nariño ni del propio presidente Petro respecto al auto emitido por la Comisión de la Cámara. La medida coincide con los días previos a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.