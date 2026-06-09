Tribunal Superior de Bogotá ordena a campaña de Abelardo de la Espriella retirar propaganda con símbolos patrios

🚨 El Tribunal Superior de Bogotá admitió tutela y decretó medidas provisionales contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Ordenó retirar en 24 horas propaganda que utiliza símbolos patrios. Consulte la decisión completa ➡️➡️ https://t.co/Ic206QEaFu pic.twitter.com/GbJWAIeH1T — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) June 9, 2026

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El Tribunal Superior de Bogotá admitió una acción de tutela y decretó medidas provisionales contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, ordenando el retiro inmediato de toda la propaganda que utilice símbolos patrios como la bandera, el escudo nacional y frases como “Firmes por la Patria” o “Defensores de la Patria”.La decisión, notificada este martes, da un plazo de 24 horas para cumplir con el retiro de dichos elementos en publicaciones, vallas, redes sociales y material de campaña. El tribunal argumenta que su uso indebido podría vulnerar normas sobre el respeto a los símbolos nacionales. El auto completo fue compartido por la cuenta oficial del Tribunal Superior de Bogotá.La medida ha generado una fuerte controversia a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, con críticas generalizadas por considerar que se trata de una censura a la libertad de expresión y al sentimiento patriótico de los ciudadanos.Reacción de la campaña de De la EspriellaLa campaña de Abelardo de la Espriella rechazó tajantemente la orden judicial y anunció que no retirará ninguna propaganda. “¡No vamos a retirar nada y vamos a intensificar su uso!”, fue una de las primeras respuestas que circuló desde sectores cercanos al candidato.De la Espriella y su equipo han calificado la decisión como un acto de censura y lawfare, defendiendo que los símbolos patrios pertenecen a todos los colombianos y no pueden ser monopolizados ni prohibidos en una campaña electoral. “La camiseta no se censura”, ha sido el mensaje reiterado por el candidato y sus seguidores, quienes han llamado a intensificar el uso de banderas, camisetas tricolores y el lema “Firmes por la Patria” como respuesta a lo que consideran una medida arbitraria y politizada.Hasta el momento, la campaña mantiene su material en redes y ha convocado a sus simpatizantes a continuar expresando su patriotismo sin acatar la orden, en lo que describen como un acto de desobediencia civil frente a lo que perciben como una injerencia judicial en el proceso electoral. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá ya genera debate sobre posibles recursos y su impacto en la recta final de la campaña.