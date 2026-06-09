EE. UU. incluye las tecnológicas chinas Alibaba, Baidu y BYD en su lista negra militar

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El gobierno de Estados Unidos sumó al gigante del comercio electrónico Alibaba, al buscador de internet Baidu y a las firmas automotrices BYD y Nio a su lista oficial de empresas que presuntamente colaboran con las Fuerzas Armadas de Pekín.Esta actualización incluye ahora a gran parte de las corporaciones tecnológicas más importantes de China, consideradas piezas clave en el desarrollo industrial y militar del país, lo que amenaza con elevar las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.La medida se hace pública menos de un mes después de que el presidente Donald Trump se reuniera con Xi Jinping en Pekín, y tras un intento fallido del Pentágono en febrero pasado, cuando publicó una lista similar que retiró abruptamente y sin mayores explicaciones.La nueva versión no solo recupera a las empresas de esa versión previa, sino que además añade a destacados fabricantes chinos de chips de memoria, como CXMT y YMTC.Las reacciones de las compañías afectadas no se hicieron esperar: Alibaba declaró que su inclusión carece de fundamento, mientras que Baidu rechazó categóricamente los señalamientos de Washington.Por su parte, la embajada de China en Estados Unidos condenó la decisión, acusando al gobierno estadounidense de crear listas discriminatorias para atacar a sus empresas locales, las cuales, aseguró, cumplen estrictamente con las normativas y leyes correspondientes.Reporte original de Reuters: US says BYD, Baidu, Alibaba aiding China's military