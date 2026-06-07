Xi Jinping realizará visita a Corea del Norte en un esfuerzo por recuperar su influencia sobre Kim Jong-un

El presidente chino, Xi Jinping, viajará esta semana a Corea del Norte para reunirse con el líder Kim Jong-un, en lo que representa su primera visita oficial a su vecino fronterizo en casi siete años.

El encuentro marca un punto de inflexión en una relación que, aunque históricamente descrita como "tan estrecha como los labios y los dientes", se ha enfriado considerablemente en las últimas décadas a medida que el régimen de Pionyang estrechaba lazos militares con Rusia.Para Pekín, esta visita de alto nivel busca restablecer su peso diplomático sobre Corea del Norte, país que aún depende de China para la mayor parte de su ayuda económica, pero que recientemente ha girado hacia Moscú enviando tropas y armas para apoyar la guerra en Ucrania. Por su parte, Kim Jong-un busca consolidar un bloque de naciones aliadas para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Asia y obtener el respaldo económico necesario para mejorar el nivel de vida en su país, algo que el apoyo militar ruso no puede cubrir por sí solo.Durante la cumbre, se espera que ambos mandatarios discutan proyectos de desarrollo económico conjunto, la reapertura de puentes fronterizos en desuso y el fomento del turismo chino hacia territorio norcoreano.Analistas sugieren que una alianza fortalecida con China permitiría a Kim romper su aislamiento internacional en medio del estancamiento de las negociaciones con Washington sobre su programa nuclear ilícito.Reporte original de Associated Press: China's Xi Jinping to make rare visit to North Korea to meet Kim Jong Un