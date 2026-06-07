Más de un millón de personas colman las calles de Madrid para vitorear al papa León

You Might Also Like ❮ ❯

Una multitud histórica estimada en más de un millón de personas se volcó a las calles de la capital española para recibir y aclamar al papa León durante su visita oficial. El masivo e impresionante despliegue de fieles colmó las principales avenidas madrileñas, convirtiendo el recorrido del pontífice en uno de los eventos más multitudinarios registrados en la ciudad.El reporte audiovisual de Reuters muestra ríos de personas ondeando banderas y vitoreando al líder de la Iglesia católica a lo largo de los perímetros de seguridad. La jornada continuó con una masiva celebración litúrgica al aire libre, donde miles de devotos y miembros del clero se congregaron para escuchar el mensaje del pontífice en un ambiente de alta solemnidad y entusiasmo popularReporte original de Reuters: More than a million line Madrid's streets to cheer Pope Leo