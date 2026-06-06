El papa hace un llamado a los españoles a superar la polarización

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Durante una visita oficial a la capital española, el papa instó a la sociedad y a los líderes del país a dejar de lado las dinámicas divisorias y a buscar la cohesión frente a la complejidad de los desafíos actuales.En su intervención frente a las principales autoridades del Estado, el pontífice remarcó el rol histórico de España en la configuración de la identidad y el futuro del continente europeo. "Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia", exhortó el líder de la Iglesia católica.El papa defendió la necesidad de transitar desde los discursos simplistas hacia una comprensión más profunda y enriquecedora de la realidad, señalando que la capacidad de afrontar los problemas comunes con una visión de futuro es el mayor aporte que Europa puede ofrecer en la actualidad.La ceremonia, celebrada en un ambiente de alta solemnidad, contó con la presencia de la familia real, encabezada por el rey Felipe VI, y los máximos representantes de los poderes públicos. El llamado del pontífice coincide con un escenario de intenso debate político en el país, elevando el impacto de sus palabras hacia la búsqueda del entendimiento mutuo.Reporte original de Associated Press: Pope appeals to Spaniards to put polemics aside during speech in Madrid