El polémico "Heil Hitler" de Petro

Qué significa "Heil Hitler" y por qué es tan grave

Las reacciones

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El 7 de junio de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta oficial de X la frase "Heil Hitler". Lo hizo al compartir una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta Lleras, titulada "Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica", y esa fue su única respuesta al texto: la consigna nazi.El mensaje fue parte de una serie de publicaciones en las que Petro cuestionó al candidato de derecha Abelardo de la Espriella durante la campaña para la segunda vuelta presidencial. No fue la primera vez que el mandatario recurrió a ese tipo de lenguaje: Petro ha utilizado en varias ocasiones términos como "nazi" o "fascista" para referirse a opositores políticos, líderes extranjeros y al gobierno de Israel."Heil Hitler" es una expresión alemana que puede traducirse literalmente como "Salve Hitler" o "Gloria a Hitler". Era una consigna utilizada durante la Alemania nazi como saludo de exaltación y lealtad hacia Adolf Hitler.. Es el símbolo verbal del régimen que entre 1933 y 1945 extermino sistemáticamente a seis millones de judíos y a millones de personas más en el Holocausto. Pronunciarla —o escribirla—Por eso su uso por parte de un jefe de Estado resultó tan impactante: no es solo una exageración retórica, sinode la historia moderna. En varios países europeos, incluyendo Alemania, el uso público de ese saludo es directamente ilegal.El contexto importa, pero no lo excusa. Aunque Petro lo usó aparentemente para comparar a sus adversarios políticos con el nazismo, el efecto es el contrario al buscado:y se banaliza una de las tragedias más documentadas de la humanidad.La respuesta internacional fue inmediata y contundente. El gobierno de Benjamín Netanyahu acusó al mandatario colombiano de una "" y de dejar "una mancha indeleble" en el legado del país.El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, respondió con dureza: "Presidente Petro, incluso en la situación en que te encuentras, hay líneas que no se cruzan.." Danon exigió que Petro se disculpara públicamente antes del miércoles, día en que Colombia presidiría un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.Desde Estados Unidos, el congresista republicano Carlos Giménez reaccionó públicamente y calificó el mensaje como "totalmente repugnante". El Universal A nivel regional, 24 legisladores de 14 países latinoamericanos, integrantes de la Coalición de Legisladores contra el Antisemitismo, condenaron formalmente la publicación. Entre los países firmantes figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La coalición advirtió que "los jefes de Estado tienen una responsabilidad especial: sus palabras no solo expresan posiciones políticas, también moldean climas sociales y pueden legitimar el odio."El trino de Petro, en suma, no solo abrió una crisis diplomática: reavivó el debate global sobre hasta dónde puede llegar el lenguaje político antes de cruzar una línea que, para millones de personas en el mundo, nunca debería cruzarse.