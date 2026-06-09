El polémico "Heil Hitler" de Petro

Qué significa "Heil Hitler" y por qué es tan grave"Heil Hitler" es una expresión alemana que puede traducirse literalmente como "Salve Hitler" o "Gloria a Hitler". Era una consigna utilizada durante la Alemania nazi como saludo de exaltación y lealtad hacia Adolf Hitler.
No se trata de una frase cualquiera. Es el símbolo verbal del régimen que entre 1933 y 1945 extermino sistemáticamente a seis millones de judíos y a millones de personas más en el Holocausto. Pronunciarla —o escribirla— equivale, para la mayoría del mundo, a invocar ese horror.
Por eso su uso por parte de un jefe de Estado resultó tan impactante: no es solo una exageración retórica, sino la apropiación de uno de los símbolos más cargados de muerte e intolerancia de la historia moderna. En varios países europeos, incluyendo Alemania, el uso público de ese saludo es directamente ilegal.
El contexto importa, pero no lo excusa. Aunque Petro lo usó aparentemente para comparar a sus adversarios políticos con el nazismo, el efecto es el contrario al buscado: al normalizar esa expresión en el debate político, se trivializa el sufrimiento de las víctimas del Holocausto y se banaliza una de las tragedias más documentadas de la humanidad.
Las reaccionesLa respuesta internacional fue inmediata y contundente. El gobierno de Benjamín Netanyahu acusó al mandatario colombiano de una "pérdida total del compás moral" y de dejar "una mancha indeleble" en el legado del país.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, respondió con dureza: "Presidente Petro, incluso en la situación en que te encuentras, hay líneas que no se cruzan. El uso de consignas nazis es una bajeza de la que no hay retorno." Danon exigió que Petro se disculpara públicamente antes del miércoles, día en que Colombia presidiría un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde Estados Unidos, el congresista republicano Carlos Giménez reaccionó públicamente y calificó el mensaje como "totalmente repugnante". El Universal A nivel regional, 24 legisladores de 14 países latinoamericanos, integrantes de la Coalición de Legisladores contra el Antisemitismo, condenaron formalmente la publicación. Entre los países firmantes figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La coalición advirtió que "los jefes de Estado tienen una responsabilidad especial: sus palabras no solo expresan posiciones políticas, también moldean climas sociales y pueden legitimar el odio."
El trino de Petro, en suma, no solo abrió una crisis diplomática: reavivó el debate global sobre hasta dónde puede llegar el lenguaje político antes de cruzar una línea que, para millones de personas en el mundo, nunca debería cruzarse.
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