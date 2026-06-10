Promesas de igualdad, resultados inesperados

You Might Also Like ❮ ❯

Pocas aspiraciones son tan legítimas como la búsqueda de una sociedad más justa. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades son problemas reales que preocupan a millones de ciudadanos y que justifican la acción del Estado. Sin embargo, la historia demuestra que las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados.De hecho, algunas de las políticas más ambiciosas para construir sociedades más igualitarias terminaron generando consecuencias muy distintas a las prometidas. La razón no suele estar en los objetivos perseguidos, sino en los mecanismos utilizados para alcanzarlos.A lo largo de las últimas décadas, numerosos gobiernos han llegado al poder ofreciendo soluciones rápidas a problemas complejos. Prometen reducir drásticamente las desigualdades, abaratar el costo de vida, aumentar los ingresos de la población y garantizar un mayor acceso a bienes y servicios. Son metas que cualquier ciudadano puede considerar deseables.El desafío aparece cuando esas promesas ignoran cómo funcionan los incentivos económicos y las instituciones.Por ejemplo, fijar precios por decreto puede parecer una forma sencilla de proteger a los consumidores frente al aumento del costo de vida. Sobre el papel, la medida parece lógica: si los precios son demasiado altos, basta con obligar a que sean más bajos.Sin embargo, cuando los productores dejan de cubrir sus costos o pierden incentivos para seguir produciendo, la consecuencia suele ser la escasez. El producto existe, pero desaparece de los estantes. Lo que comenzó como una política para hacer más accesibles ciertos bienes termina dificultando su acceso.Algo similar ocurre cuando los gobiernos intentan resolver problemas estructurales mediante subsidios permanentes sin fortalecer la capacidad productiva de la economía. Durante un tiempo, estas medidas pueden generar alivio y popularidad. Pero si no están respaldadas por crecimiento económico sostenible, terminan ejerciendo presión sobre las finanzas públicas, aumentando el endeudamiento o alimentando la inflación.La paradoja es evidente: políticas diseñadas para proteger el poder adquisitivo pueden terminar erosionándolo.La inflación ofrece uno de los ejemplos más claros. Cuando el gasto público crece más rápido que la capacidad de producir bienes y servicios, o cuando los gobiernos recurren excesivamente a la emisión monetaria para financiar sus compromisos, los precios tienden a subir. Y la inflación no afecta a todos por igual.Quienes tienen mayores ingresos suelen encontrar formas de proteger sus ahorros e inversiones. Los sectores más vulnerables, en cambio, dependen de salarios y recursos cuyo valor se deteriora rápidamente. Por eso muchos economistas consideran la inflación como uno de los impuestos más regresivos que puede sufrir una sociedad.También existen lecciones importantes sobre la propiedad y la inversión.En distintos momentos históricos, algunos gobiernos han optado por expropiar empresas o ampliar significativamente el control estatal sobre sectores productivos con el argumento de redistribuir mejor la riqueza. Aunque estas medidas suelen ser populares inicialmente, los resultados a largo plazo han sido frecuentemente decepcionantes.Cuando disminuye la confianza en las reglas del juego, la inversión tiende a reducirse. Menos inversión significa menos expansión económica, menos empleo y menos oportunidades para las futuras generaciones.Lo que comienza como una estrategia para repartir riqueza puede terminar reduciendo la cantidad de riqueza disponible para repartir.Nada de esto implica que los gobiernos deban permanecer indiferentes frente a la desigualdad. Todo lo contrario. Las sociedades necesitan políticas públicas capaces de ampliar oportunidades, fortalecer la educación, mejorar la salud, garantizar la movilidad social y proteger a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.Pero existe una diferencia fundamental entre crear condiciones para que más personas prosperen y asumir que la prosperidad puede decretarse desde el poder.Las experiencias más exitosas suelen combinar crecimiento económico con políticas sociales responsables. Entienden que la riqueza debe generar oportunidades para todos, pero también que destruir los incentivos que permiten crear riqueza suele perjudicar precisamente a quienes se busca ayudar.En los debates políticos contemporáneos abundan las promesas que apelan a emociones legítimas: indignación frente a la pobreza, rechazo a los privilegios, deseo de justicia. Son sentimientos comprensibles y necesarios para impulsar cambios positivos.Sin embargo, los ciudadanos también tienen la responsabilidad de formular una pregunta adicional: ¿funcionará realmente la solución propuesta?Porque la historia está llena de proyectos políticos que prometieron igualdad y terminaron produciendo escasez. Prometieron prosperidad y terminaron generando estancamiento. Prometieron empoderar a los ciudadanos y terminaron concentrando más poder en el Estado.Por eso, al evaluar cualquier propuesta de transformación social, quizás la pregunta más importante no sea qué tan noble parece su objetivo, sino qué evidencia existe de que puede alcanzarlo.Después de todo, las buenas intenciones son indispensables en política. Pero por sí solas nunca han sido suficientes para construir sociedades prósperas y libres.