Inicio > ADLE > De la Espriella: La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo De la Espriella: La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo By Excelsio Media on junio 10, 2026 Also in ADLE, Colombia, news El candidato presidentcial Abelardo de la Espriella calificó la "suspensión" del Presidente Petro como "un auto atentado legislativo" y llamó a lo organismos de control y a las Fuerza Militares a hacer cumplir la Constitución. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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