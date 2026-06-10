De la Espriella: La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo

De la Espriella: La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo

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El candidato presidentcial Abelardo de la Espriella calificó la "suspensión" del Presidente Petro como "un auto atentado legislativo" y llamó a lo organismos de control y a las Fuerza Militares a hacer cumplir la Constitución.
Excelsio Media

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