De la Espriella lidera la segunda vuelta presidencial en Colombia con casi 8 puntos de ventaja: AtlasIntel

📊Encuesta Atlas / Semana

🇨🇴 Elección Presidencial Colombia 2026 - 2a Vuelta



Abelardo de la Espriella mantiene una ventaja de casi 8 puntos sobre Iván Cepeda.



🟡Espriella 52,2

🔴Cepeda 44,5



[5-10 jun | 3.681 respondientes | ±2,0 pp ME] pic.twitter.com/5A3hXrfDkx — AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) June 10, 2026

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A tan solo 11 días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella se mantiene al frente de la intención de voto con una ventaja clara sobre Iván Cepeda, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para Revista Semana.De acuerdo con el sondeo realizado entre el 5 y el 10 de junio, con 3.681 respondientes y un margen de error de ±2,0 puntos porcentuales, de la Espriella obtiene el 52,2% de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda alcanza el 44,5%. En votos válidos, las cifras se ubican en 52,6% para Espriella y 44,6% para Cepeda.La encuesta refleja un panorama favorable para el candidato que representa una continuidad con posturas de centro-derecha, en una contienda marcada por la polarización política tras la primera vuelta.AtlasIntel también presentó cruces demográficos, análisis por voto en la primera vuelta y preferencias según áreas de gobierno, que detallan las fortalezas y debilidades de cada candidato en diferentes segmentos de la población.El análisis completo está disponible en el sitio de Revista Semana.Esta medición se suma a otras encuestas recientes que han mostrado una contienda competitiva, aunque con leve ventaja para de la Espriella en los últimos días.Los resultados finales del 21 de junio dependerán de la movilización electoral, la campaña en terreno y posibles factores sorpresa en la recta final.Tanto el equipo de de la Espriella como el de Cepeda han intensificado sus esfuerzos en las últimas semanas, conscientes de que una diferencia ajustada podría abrir espacio a impugnaciones o denuncias de irregularidades por parte de los perdedores.