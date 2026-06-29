Trump pide al Senado endurecer las normas electorales tras fallo de la Corte Suprema sobre votos por correo

La publicación de Trump

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El presidente de Estados Unidos,, reaccionó este lunes a unrecibidos después del Día de las Elecciones, siempre que la legislación estatal lo autorice y las papeletas hayan sido emitidas dentro del plazo legal.En una decisión dividida de, el máximo tribunal rechazó un recurso impulsado por republicanos que buscaba impedir el conteo de esos sufragios. La opinión mayoritaria fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett, con el respaldo del presidente de la Corte, John Roberts, y de los tres magistrados del bloque liberal. En disidencia, el juez Samuel Alito sostuvo que el fallo es incompatible con la legislación electoral federal y con "dos siglos de práctica histórica".Tras conocerse la decisión, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que calificó el fallo como unay pidió al Congreso aprobar una reforma electoral con normas más estrictas para las elecciones federales.En su publicación, el mandatario defendió tres medidas principales: exigir que todos los votantes presenten una identificación oficial con fotografía, requerir prueba de ciudadanía estadounidense para votar y limitar el voto por correo a casos específicos, como enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viajes.Asimismo, cuestionó que algunos estados permitan contabilizar votos después del Día de las Elecciones cuando las leyes estatales así lo autorizan y las papeletas fueron enviadas dentro del plazo establecido. Trump sostuvo que esa práctica afecta la confianza en el sistema electoral, una postura que ha defendido de forma reiterada desde las elecciones presidenciales de 2020.En la parte final de su mensaje, el presidente afirmó, sin presentar pruebas, que quienes se oponen a esas reformas favorecen el fraude electoral. También aseguró que la Cámara de Representantes ha aprobado la iniciativa "tres veces" e instó al Senado a hacer lo mismo.Trump dirigió además un llamado específico a cinco senadores republicanos —Lisa Murkowski, Susan Collins, Thom Tillis, Bill Cassidy y Mitch McConnell— para que respalden el proyecto, al que se refirió como una medida necesaria para "salvar al país"."A la luz de la tremenda derrota sufrida hoy en la Corte Suprema en relación con los derechos de los votantes, y del hecho de que se permita contar los votos de las personas mucho después de que una elección haya terminado, es más importante que nunca aprobar la SAVE AMERICA ACT.1. Todos los votantes deben presentar una identificación oficial con fotografía.2. Todos los votantes deben presentar prueba de ciudadanía.3. No al voto por correo, salvo en casos de enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viajes.No existe ninguna excusa para que un político, o cualquier otra persona, se oponga a estos tres requisitos. Solo hay una razón para oponerse: ¡hacer trampa! La Cámara de Representantes ha aprobado esta importante ley tres veces. El Senado de Estados Unidos parece incapaz de hacerlo. En un momento en que un poderoso movimiento comunista está teniendo lugar en nuestro país, uno más peligroso que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11 de septiembre, todos los demócratas y nuestros cinco senadores republicanos que aún se resisten —Lisa Murkowski, Susan Collins, Thom Tillis, Bill Cassidy y Mitch McConnell— deben votar para salvar a nuestro país. ¡No puede haber más excusas! Gracias por su atención a este asunto".La decisión de la Corte Suprema no modifica las reglas electorales de todos los estados. El fallo mantiene el criterio de que cada estado puede establecer, dentro del marco de la legislación federal, si acepta contabilizar votos por correo que lleguen después del Día de las Elecciones, siempre que hayan sido emitidos oportunamente y cumplan los requisitos previstos por la ley estatal. La resolución representa un revés para los sectores republicanos que buscaban impedir esa práctica y reaviva el debate sobre la administración de las elecciones en Estados Unidos de cara a los próximos comicios.