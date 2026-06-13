Trump anuncia la baja del líder del "Tren de Aragua" en Venezuela

You Might Also Like ❮ ❯

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo en el que se abatió al líder de la organización criminal transnacional conocida como el "Tren de Aragua". Según las declaraciones del mandatario, el operativo se ejecutó con la colaboración estratégica de las autoridades de Venezuela.A través de un reporte audiovisual difundido por Associated Press, que incluye material desclasificado del Departamento de Defensa de EE. UU., se muestra el momento preciso del bombardeo con armamento de alta precisión contra una infraestructura ubicada en una zona boscosa. Las imágenes aéreas captan el impacto directo de los proyectiles y la consecuente destrucción del objetivo.La sorpresiva cooperación de inteligencia entre Washington y Caracas para neutralizar al cabecilla de esta banda —con amplio historial de operaciones delictivas en el continente— representa un giro significativo en las acciones conjuntas de seguridad regional. Hasta el momento, el Pentágono mantiene la reserva sobre la ubicación exacta y la identidad detallada del objetivo abatido.Reporte original de Associated Press: Trump says US military strike killed leader of Tren de Aragua gang with help from Venezuela