Abelardo de la Espriella ganaría la segunda vuelta: AtlasIntel para Semana

Rechazo comparado y tendencias

Análisis por regiones y demografía

📊Encuesta Atlas / Semana



🇨🇴Elección Presidencial Colombia 2026 - 2ª Vuelta

Votos totales



En la última encuesta antes de la 2ª vuelta, Abelardo lidera con casi 8pp sobre Cepeda.



🟡De la Espriella: 50,9%

🔴Cepeda: 43,1%



[09-11 jun | 2.992 respondientes | ±2,0 pp ME] pic.twitter.com/XnHcBLCQC6 — AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) June 13, 2026

You Might Also Like ❮ ❯

A solo días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la más reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana muestra una ventaja clara de Abelardo de la Espriella (“El Tigre”) sobre Iván Cepeda.Según los resultados publicados este sábado los votantes preferirían votar por De la Espriella quien obtiene el 50,9%, mientras que Cepeda alcanza el 43,1%.La ventaja se amplía a De la Espriella 52,4% vs. Cepeda 44,4%, con un 3,1% de voto en blanco.La encuesta se realizó entre el 9 y el 11 de junio de 2026, con 2.992 entrevistados presenciales a nivel nacional, un margen de error del ±2,0 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Es la última que se puede divulgar legalmente antes de los comicios.La encuesta también mide el rechazo que generan los candidatos. El 50,7% rechaza más a Iván Cepeda como presidente, frente al 43,2% que rechaza a De la Espriella (un 6,1% los rechaza por igual).La serie temporal de AtlasIntel muestra cómo De la Espriella ha consolidado y ampliado su ventaja en las últimas semanas, pasando de una contienda más cerrada a una diferencia cercana a los 8 puntos.De la Espriella domina en la Región Central (Antioquia y Eje Cafetero: 64,9%), Amazonía y Orinoquía (59%) y lidera entre hombres (54,4%) y votantes mayores de 35 años.Cepeda mantiene fuerza en Bogotá (49,7%), Pacífico (55,5%) y entre los jóvenes de 18-24 años (68,2%). En la Costa Caribe la diferencia es estrecha.AtlasIntel, conocida por su metodología de big data y su precisión en elecciones recientes en varios países, presenta estos resultados como los más actualizados antes de la jornada electoral.Fuente principal: Encuesta AtlasIntel para Revista Semana (9-11 de junio de 2026). El análisis completo está disponible en el sitio de la revista.Esta medición refleja la intención de voto actual y no constituye un pronóstico definitivo, ya que las campañas continúan y factores como la participación, el voto en el exterior y posibles imprevistos pueden influir en el resultado final del próximo 21 de junio.