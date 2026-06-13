Abelardo de la Espriella ganaría la segunda vuelta: AtlasIntel para Semana

Según los resultados publicados este sábado los votantes preferirían votar por De la Espriella quien obtiene el 50,9%, mientras que Cepeda alcanza el 43,1%.
La ventaja se amplía a De la Espriella 52,4% vs. Cepeda 44,4%, con un 3,1% de voto en blanco.
La encuesta se realizó entre el 9 y el 11 de junio de 2026, con 2.992 entrevistados presenciales a nivel nacional, un margen de error del ±2,0 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Es la última que se puede divulgar legalmente antes de los comicios.
Rechazo comparado y tendenciasLa encuesta también mide el rechazo que generan los candidatos. El 50,7% rechaza más a Iván Cepeda como presidente, frente al 43,2% que rechaza a De la Espriella (un 6,1% los rechaza por igual).
La serie temporal de AtlasIntel muestra cómo De la Espriella ha consolidado y ampliado su ventaja en las últimas semanas, pasando de una contienda más cerrada a una diferencia cercana a los 8 puntos.
Análisis por regiones y demografíaDe la Espriella domina en la Región Central (Antioquia y Eje Cafetero: 64,9%), Amazonía y Orinoquía (59%) y lidera entre hombres (54,4%) y votantes mayores de 35 años.
Cepeda mantiene fuerza en Bogotá (49,7%), Pacífico (55,5%) y entre los jóvenes de 18-24 años (68,2%). En la Costa Caribe la diferencia es estrecha.
AtlasIntel, conocida por su metodología de big data y su precisión en elecciones recientes en varios países, presenta estos resultados como los más actualizados antes de la jornada electoral.Fuente principal: Encuesta AtlasIntel para Revista Semana (9-11 de junio de 2026). El análisis completo está disponible en el sitio de la revista.
Esta medición refleja la intención de voto actual y no constituye un pronóstico definitivo, ya que las campañas continúan y factores como la participación, el voto en el exterior y posibles imprevistos pueden influir en el resultado final del próximo 21 de junio.
📊Encuesta Atlas / Semana— AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) June 13, 2026
🇨🇴Elección Presidencial Colombia 2026 - 2ª Vuelta
Votos totales
En la última encuesta antes de la 2ª vuelta, Abelardo lidera con casi 8pp sobre Cepeda.
🟡De la Espriella: 50,9%
🔴Cepeda: 43,1%
[09-11 jun | 2.992 respondientes | ±2,0 pp ME] pic.twitter.com/XnHcBLCQC6
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook