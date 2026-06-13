Anthropic suspende sus modelos de IA más avanzados tras orden del gobierno de EE. UU.

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La compañía de inteligencia artificial Anthropic anunció la suspensión inmediata de sus modelos más potentes, Fable 5 y Mythos 5, tras recibir una directiva de control de exportaciones del gobierno de Estados Unidos.La orden exige restringir el acceso a ciudadanos extranjeros debido a preocupaciones de seguridad nacional, alegando que existiría un método para vulnerar las salvaguardas del sistema.Según la empresa, la administración estadounidense cree que es posible evadir las protecciones de Fable 5 para utilizarlo en la identificación de vulnerabilidades de software.No obstante, Anthropic —que se encuentra en proceso de salida a bolsa— cuestionó la medida, argumentando que el gobierno solo presentó "evidencia verbal" de una falla de seguridad muy específica y no universal, la cual, a su juicio, no justifica retirar un modelo utilizado por millones de personas.Desde el Pentágono, la jefa de información Kirsten Davis respaldó la prioridad de la seguridad nacional sobre los intereses comerciales, señalando que ciertos riesgos estratégicos son más importantes que las valoraciones financieras de las empresas.Por su parte, Anthropic calificó la situación como un "malentendido" y aseguró estar trabajando con las autoridades para restablecer el servicio lo antes posible.Reporte original de Reuters: Anthropic disables top AI models after US foreign access order