Inicio > Donald Trump > Trump afirma que Estados Unidos alcanzó un "gran acuerdo" para poner fin a la guerra con Irán. Trump afirma que Estados Unidos alcanzó un "gran acuerdo" para poner fin a la guerra con Irán. By Excelsio Media on junio 11, 2026 Also in Donald Trump, EstadosUnidos, Iran, news El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos está cerca de firmar "un gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, y que se firmará un memorando de entendimiento "en los próximos días", probablemente en Europa. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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