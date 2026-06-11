Trump afirma que Estados Unidos alcanzó un "gran acuerdo" para poner fin a la guerra con Irán.

Trump afirma que Estados Unidos alcanzó un "gran acuerdo" para poner fin a la guerra con Irán.

on Also in , , ,
El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos está cerca de firmar "un gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, y que se firmará un memorando de entendimiento "en los próximos días", probablemente en Europa.

Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comentarios

Publicar un comentario

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)