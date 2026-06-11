En Miami el Consulado anunció traslado del puesto de votación para la segunda vuelta

El Consulado de Colombia en Miami informó a los colombianos residentes en la zona sobre un importante cambio en el lugar de votación para las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo entre el 15 y el 21 de junio.

Por disposición de la ciudad de Coral Gables, el puesto de votación original fue trasladado al Watson Center de la Universidad de Miami, ubicado en 1245 Dauer Dr, Coral Gables, FL 33146.Según el comunicado oficial, el domingo 21 de junio —día de la segunda vuelta presidencial— las personas inscritas en el puesto Miami-Consulado también deberán votar en esta nueva sede universitaria.El horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local).Las autoridades consulares recomiendan a los electores verificar su inscripción y planificar su traslado con antelación, especialmente quienes dependen del transporte público (como la estación University del metro).El Consulado de Colombia en Miami pidió máxima difusión del anuncio para evitar confusiones y garantizar una alta participación de la diáspora colombiana en esta elección.Esta modificación se da en la recta final de la campaña entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, donde cada voto en el exterior puede resultar decisivo.