Revocan prohibición al candidato Abelardo de la Espriella de usar la camiseta de la Selección Colombia

La jueza 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la medida cautelar que impedía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su campaña utilizar la camiseta de la Selección Colombia.

¡Lo logramos!



El fervor por @ABDELAESPRIELLA no se puede prohibir. Hoy más que nunca nos ponemos la camiseta por la #PatriaMilagro que logrará recuperar y salvar nuestro país.



Ahora sí que arranque el mundial. pic.twitter.com/37K5Evbq2C — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 11, 2026

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La decisión judicial revierte la orden anterior, que había sido solicitada en el marco de una acción judicial interpuesta por la campaña de Iván Cepeda. Con esta revocatoria, de la Espriella y sus seguidores podrán volver a usar libremente el símbolo deportivo nacional en eventos de campaña y actividades públicas.La noticia fue celebrada de inmediato por sectores afines al candidato. La cuenta Defensores de la Patria publicó: “Colombianos, ¡GANAMOS! Hemos tumbado la absurda prohibición de usar la camiseta de nuestra Selección. Ahora, más que NUNCA, llevémosla con orgullo todos los días. ”.Esta medida cautelar había generado una fuerte polémica en las últimas semanas, al considerarse por parte de muchos como un exceso judicial que politizaba un símbolo patrio y de unión nacional. La camiseta amarilla, azul y roja ha sido ampliamente utilizada por simpatizantes de de la Espriella bajo el lema “Firmes por la Patria”.José Manuel Restrepo, candidato a la Vicepresidencia en la fórmunda de De la Espriella, celebró la decisión con un video en que afirma que "todos podemos usar cuando queramos la camiseta".A 10 días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la decisión representa un triunfo jurídico para la campaña de centro-derecha y elimina una restricción que había sido criticada como desproporcionada e innecesaria.La revocatoria se suma a otros reveses judiciales recientes para la campaña de Cepeda y mantiene el foco en la contienda electoral, donde cada detalle simbólico y mediático adquiere relevancia en la recta final.