Escalada de violencia regional: Intensos bombardeos israelíes sacuden el sur del Líbano

Diversas localidades del sur del Líbano sufrieron intensos ataques aéreos por parte de las fuerzas israelíes este jueves, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio .

La escalada militar coincidió con un intercambio de fuego directo entre Estados Unidos e Irán, desatado luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que Teherán asumiría consecuencias debido al estancamiento en el proceso de negociaciones.Los bombardeos se prolongaron desde la noche anterior hasta la mañana del jueves, afectando directamente a comunidades como Marjayoun y Qlayaa. El impacto del conflicto ha dejado un paisaje desolador en estas zonas comerciales y residenciales, donde las calles lucen prácticamente desiertas, los comercios operan bajo mínimos y abundan los edificios derrumbados y vehículos calcinados tras los impactos.Reporte original de Associated Press: Israeli strikes hit several areas in Lebanon as hostilities escalate across region