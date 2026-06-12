NOAA confirma el regreso de El Niño, podría convertirse en uno de los más intensos desde 1950

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Las condiciones del fenómeno climático El Niño ya están presentes en el océano Pacífico y podrían fortalecerse significativamente durante los próximos meses, hasta alcanzar su máxima intensidad en el invierno boreal de 2026-2027, según informó el Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).La agencia elevó el estatus de vigilancia a una **advertencia de El Niño**, tras confirmar que durante el último mes se consolidaron las condiciones oceánicas y atmosféricas características del fenómeno. Entre los indicadores observados se encuentran temperaturas superficiales del mar superiores al promedio en gran parte del Pacífico ecuatorial, así como patrones de viento y nubosidad consistentes con el desarrollo de El Niño.Los modelos climáticos utilizados por NOAA proyectan que el fenómeno continuará intensificándose durante la segunda mitad del año. De acuerdo con las estimaciones más recientes, existe un **63% de probabilidad de que se convierta en un evento muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027**, lo que lo ubicaría entre los episodios más intensos registrados desde que comenzaron las mediciones sistemáticas en 1950.Los expertos señalan que la elevada confianza en este pronóstico se debe al considerable calor acumulado bajo la superficie del océano y a la expansión de anomalías en los vientos del oeste a lo largo del Pacífico ecuatorial. Estos factores suelen favorecer el fortalecimiento del fenómeno durante los meses siguientes.Aunque un evento fuerte de El Niño no garantiza impactos idénticos en todas las regiones del mundo, la NOAA recuerda que los episodios más intensos suelen alterar significativamente los patrones climáticos globales, aumentando la probabilidad de sequías, inundaciones y cambios en las temperaturas según la región afectada.En su evaluación más reciente, el organismo concluyó que **El Niño ya está establecido y continuará fortaleciéndose hacia finales de 2026**, por lo que gobiernos, sectores productivos y autoridades de gestión del riesgo deberán mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos meses.La próxima actualización oficial sobre el estado del fenómeno será publicada el 9 de julio de 2026.