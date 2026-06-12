Corte Suprema suspende la medida que prohibía el uso de símbolos patrios en la campaña de De la Espriella

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La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió los efectos de la medida cautelar (provisional) dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenaba a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella retirar propaganda electoral que utilizara símbolos patrios, banderas, escudos nacionales, elementos asociados a la fuerza pública y expresiones como “Firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.Según el documento, la Corte admitió la acción de tutela y decidió suspender de inmediato la medida provisional mientras se resuelve de fondo el caso. Esta decisión busca preservar las condiciones de igualdad en la campaña electoral, especialmente a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.El Tribunal Superior de Bogotá había emitido la medida provisional en respuesta a una tutela que argumentaba una supuesta vulneración de la libertad electoral por el uso de símbolos nacionales en la propaganda del candidato y su movimiento “Defensores de la Patria”. La orden inicial exigía el retiro inmediato de dichos contenidos en redes sociales, páginas web y demás canales de difusión, y su preservación para el Consejo Nacional Electoral (CNE).La Corte Suprema, al admitir la tutela y suspender la medida, considera que la prohibición podría alterar el equilibrio de la contienda electoral en un momento crítico. El caso ahora continuará su trámite ante la alta corte.Esta resolución ha generado amplio debate en redes y medios sobre los límites del uso de símbolos patrios en campañas políticas y el rol de los jueces en materia electoral.