Seis heriros deja ataque criminal en Penn Station de Nueva York

Seis heriros deja ataque criminal en Penn Station de Nueva York

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Seis personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en la estación Penn Station de Nueva York, antes del partido de las finales de la NBA entre los Spurs y los Knicks. 

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido.

 

Excelsio Media

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