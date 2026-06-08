Seis heriros deja ataque criminal en Penn Station de Nueva York

Seis personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en la estación Penn Station de Nueva York, antes del partido de las finales de la NBA entre los Spurs y los Knicks.
Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido.
Seis personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en la estación Penn Station de Nueva York, antes del partido de las finales de la NBA entre los Spurs y los Knicks.
Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido.
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