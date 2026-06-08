Perú se prepara para el recuento de votos en una contienda presidencial demasiado reñida

Perú se prepara para el recuento de votos en una contienda presidencial demasiado reñida

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La contienda presidencial peruana se encamina a otro recuento prolongado después de que los primeros resultados mostraran que la elección estaba demasiado reñida para declarar un ganador. De momento Fujimori encabeza. 

Excelsio Media

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