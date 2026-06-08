Inicio > news > Perú se prepara para el recuento de votos en una contienda presidencial demasiado reñida Perú se prepara para el recuento de votos en una contienda presidencial demasiado reñida By Excelsio Media on junio 08, 2026 Also in news, Perú La contienda presidencial peruana se encamina a otro recuento prolongado después de que los primeros resultados mostraran que la elección estaba demasiado reñida para declarar un ganador. De momento Fujimori encabeza. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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