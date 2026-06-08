Crisis energética obliga a las aerolíneas a recortar drásticamente sus previsiones de beneficios para 2026

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La industria aérea global redujo casi a la mitad su pronóstico de ganancias netas para el año 2026, citando el impacto del conflicto en Oriente Medio que ha disparado los costos del combustible y alterado rutas comerciales clave.Según el informe anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se espera que el sector genere beneficios por 23,000 millones de dólares en 2026, una cifra significativamente menor a los 45,000 millones alcanzados en 2025.La inestabilidad en la región ha obligado a las compañías a desviar vuelos para evitar espacios aéreos restringidos, lo que incrementa las horas de viaje y el consumo de combustible en un sector que ya opera con márgenes de ganancia muy estrechos. Esta situación afecta especialmente a las aerolíneas del Golfo, como Emirates, Qatar Airways y Etihad, que enfrentan una gran incertidumbre operativa tras cierres parciales del espacio aéreo regional.El director ejecutivo de la IATA, Willie Walsh, advirtió que, aunque la mayoría de las regiones seguirán siendo rentables, las aerolíneas de Oriente Medio podrían entrar en pérdidas debido a la caída de la demanda y las complicaciones logísticas. Asimismo, el organismo señaló que es poco probable que los precios de los pasajes disminuyan a corto plazo, ya que las empresas han comenzado a eliminar rutas no rentables para intentar proteger su sostenibilidad financiera.Reporte original de Reuters: Global airlines slash 2026 profit forecast on fuel shock