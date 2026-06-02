¿Por qué las democracias liberales suelen ser más estables a largo plazo?
La experiencia histórica sugiere que las democracias liberales han demostrado una notable capacidad para resistir crisis, adaptarse a los cambios y corregir sus propios errores. No porque sean perfectas. De hecho, suelen ser lentas, burocráticas y frustrantes. Pero precisamente en esas imperfecciones reside una de sus mayores fortalezas.
Una democracia liberal se basa en algo más que la celebración periódica de elecciones. Incluye la separación de poderes, la existencia de una justicia independiente, la libertad de prensa, el respeto a los derechos individuales y la posibilidad de que la oposición pueda cuestionar al gobierno sin temor a represalias. Son mecanismos que limitan el poder de quienes gobiernan, incluso cuando cuentan con un amplio respaldo popular.
A primera vista, estos controles pueden parecer obstáculos para la acción política. En momentos de crisis, siempre surge la tentación de concentrar poder para actuar con mayor rapidez. Sin embargo, la historia muestra que los sistemas que eliminan los contrapesos suelen resolver menos problemas de los que prometen y crear otros nuevos mucho más difíciles de corregir.
Cuando las decisiones dependen de una sola persona, un solo partido o un pequeño grupo de dirigentes, los errores tienden a multiplicarse. Sin una prensa libre que investigue, sin tribunales que actúen con independencia y sin una oposición que fiscalice, las malas decisiones pueden permanecer durante años sin que exista un mecanismo efectivo para rectificarlas.
Las democracias liberales, por el contrario, incorporan el desacuerdo como parte de su funcionamiento normal. El debate político puede parecer caótico, pero cumple una función esencial: permite que distintas visiones compitan entre sí antes de convertirse en políticas públicas. No garantiza decisiones perfectas, pero reduce la probabilidad de errores catastróficos.
La estabilidad también tiene una dimensión económica. Los ciudadanos y las empresas toman decisiones pensando en el futuro. Invierten, emprenden, ahorran y generan empleo cuando perciben que existen reglas claras y relativamente predecibles. La seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la independencia de las instituciones no son conceptos abstractos reservados para economistas o abogados. Son factores que influyen directamente en la capacidad de una sociedad para crear riqueza y mejorar el nivel de vida de su población.
Por supuesto, la democracia liberal enfrenta desafíos importantes. La desinformación, el desencanto ciudadano, la corrupción y la desigualdad son problemas reales que pueden debilitar la confianza en las instituciones. Pero la respuesta a esas dificultades no suele encontrarse en la concentración del poder, sino en fortalecer los mecanismos que permiten corregir sus fallas.
Quizás la mayor lección que ofrece la historia es que las sociedades más libres y prósperas no surgieron de líderes infalibles ni de proyectos políticos que prometían resolver todos los problemas de una vez. Surgieron de sistemas que aceptaron una verdad más modesta: ningún gobernante es tan sabio como para no necesitar límites, y ninguna mayoría es tan poderosa como para justificar la eliminación de los derechos de las minorías.
En tiempos donde abundan las promesas de soluciones simples para problemas complejos, recordar esa lección puede resultar más importante que nunca. Porque las democracias liberales no garantizan el éxito de una nación, pero sí ofrecen algo que pocos sistemas políticos han logrado proporcionar de manera consistente: la posibilidad de corregir el rumbo sin renunciar a la libertad.
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