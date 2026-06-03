Medicina Legal identifica 11 menores de edad entre los 48 muertos en enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

"Paz Total"

Situación humanitaria

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este miércoles que culminó el abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los violentos enfrentamientos ocurridos el 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare.De los 48 cuerpos recibidos, 5 aún no han sido identificados y 1Los equipos multidisciplinarios continúan trabajando en los cinco restantes para lograr su plena identificación.Los cadáveres fueron trasladados a tres sedes del Instituto: 28 a la Sede Central en Bogotá, 14 a Villavicencio y 6 a Yopal.Los enfrentamientos se registraron entre estructuras disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias “Iván Mordisco” y la facción comandada por alias “Calarcá” (Estado Mayor de los Bloques y Frentes - EMBF). Estos combates, que se extendieron por varias horas en sectores como La Siberia y Barranco Colorado, forman parte de la disputa territorial por el control de economías ilícitas, rutas de narcotráfico y extorsión en la región amazónica.Los cuerpos fueron recuperados gracias a una comisión humanitaria integrada por la Gobernación del Guaviare, Alcaldía de San José del Guaviare, Defensoría del Pueblo, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), Naciones Unidas y Bomberos, que se trasladó por vía fluvial bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inseguridad en la zona. La comunidad local reportó haber encontrado los cuerpos dejados a la vista en el área.En el marco de la política de “Paz Total” del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ejecutivo ha mantenido mesas de diálogo con facciones disidentes, particularmente con el grupo comandado por alias “Calarcá” (EMBF), que se separó del EMC de “Iván Mordisco”.Para facilitar estos acercamientos, en periodos previos se han suspendido temporalmente órdenes de captura contra negociadores y miembros de estas estructuras, conforme a la Ley de Paz Total. Sin embargo, en abril de 2026 el presidente Petro ordenó frenar las negociaciones con el grupo de “Calarcá” tras denuncias de incumplimientos, incluyendo ataques a la fuerza pública.Pese a ello, la política gubernamental ha mantenido un enfoque de diálogo con sectores disidentes, incluso mientras se registran enfrentamientos entre ellos y operaciones militares selectivas, principalmente contra la facción de “Mordisco”.La participación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y otros organismos internacionales en la comisión humanitaria resalta la gravedad de la situación y la preocupación por el impacto en la población civil.Este es uno de los enfrentamientos más graves entre estas dos facciones en lo corrido de 2026. Previamente, en enero de este año, se registraron combates en la misma región que dejaron al menos 26 muertos.Las autoridades locales han reportado confinamiento de comunidades, desplazamientos forzados y alto riesgo de reclutamiento forzado de menores.El Ministerio de Defensa ha calificado los hechos como un “enfrentamiento criminal” entre grupos armados ilegales y mantiene operaciones para proteger a la población civil.