Trump respalda a de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Truth Social un mensaje en el que felicita al candidato colombiano Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y le otorga su “respaldo completo y total” para el balotaje del 21 de junio.

Donald Trump publicó en su red social Truth Social un mensaje en el que se lee: ‘El Tigre (EL TIGRE)’, Abelardo de la Espriella, un líder Inteligente, Fuerte y Duro, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su Gran País y a su Gente, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo liderando a Colombia para Hacer Crecer la Economía, Crear Empleos, Promover el Comercio, Detener la Inmigración Ilegal, Combatir el Crimen y las Drogas, y Restaurar la LEY Y EL ORDEN. Abelardo se enfrentará a un Marxista Radical de Izquierda en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Por sus tremendos logros en la vida y su apoyo político hacia mí personalmente, es mi Honor otorgarle a Abelardo mi Respaldo Completo y Total. ‘EL TIGRE’ ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA. Presidente DONALD J. TRUMP.”De la Espriella, abogado y candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo la mayor votación en la primera vuelta del 31 de mayo, enfrentándose en la segunda vuelta a Iván Cepeda.Abelardo de la Espriella, en respuesta al mensaje de Trump, publicó un mensaje en X agradeciendo el apoyo: “Señor Presidente Donald J. Trump: Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor Presidente!”En un video y declaraciones adicionales, afirmó: “Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y sé que en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos.” Destacó la alineación en políticas de seguridad contra el narcoterrorismo, defensa de la propiedad privada, libre comercio y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.