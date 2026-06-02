Rusia desata un masivo ataque nocturno con cientos de misiles y drones sobre ciudades ucranianas

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En una de las ofensivas más agresivas de los últimos meses, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con 656 drones y 73 misiles que sacudió las principales ciudades de Ucrania durante la noche del lunes y la madrugada del martes.La Fuerza Aérea ucraniana confirmó que el bombardeo estuvo dirigido principalmente contra la capital, Kiev, dejando un saldo de varias personas fallecidas y decenas de heridos, incluidos niños.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia justificó la incursión asegurando que se trató de una respuesta con armamento de alta precisión contra objetivos militares ucranianos, tras calificar de "actos terroristas" las recientes acciones dentro de su territorio.La agresión ocurre apenas días después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre la inminencia de un asalto a gran escala por parte de Moscú. El Kremlin ya había anticipado represalias sistemáticas contra Kiev, responsabilizando al gobierno ucraniano de un ataque con drones contra un dormitorio en la región ocupada de Luhansk que cobró la vida de 21 personas la semana pasada, una acusación que Ucrania ha negado rotundamente.