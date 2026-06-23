El preconteo electoral coincidió en un 99,997% con el escrutinio: Registraduría

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La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el preconteo de votos de las recientes elecciones alcanzó un nivel de% frente a los resultados del escrutinio de primer nivel realizado por los jueces de la República, una cifra que, según la entidad, ratifica la confiabilidad y transparencia del sistema electoral colombiano.El proceso de escrutinio, que ya finalizó en todo el territorio nacional, estuvo a cargo de cerca de 9.000 jueces y notarios distribuidos en 2.992 comisiones escrutadoras, quienes revisaron y consolidaron los resultados oficiales de la jornada electoral.De acuerdo con la Registraduría, las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas, lo que evidencia la efectividad de los mecanismos implementados para la recolección, consolidación y divulgación de los resultados.La entidad destacó además que este proceso representó un hito para el país, al considerar que la entrega de la información electoral se desarrolló de manera exitosa y con niveles de precisión sin precedentes en la historia reciente de Colombia.La Registraduría también reconoció la participación de más de un millón de colombianos que intervinieron en las distintas etapas de la organización electoral y que, junto con la Fuerza Pública, los organismos de control y las misiones de observación, contribuyeron a garantizar la integridad y la transparencia del proceso democrático.Con la culminación de este escrutinio de primer nivel, el país avanza hacia el cierre definitivo de una nueva jornada electoral marcada por un alto grado de concordancia entre los resultados preliminares y los oficiales.