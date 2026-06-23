Estados Unidos sanciona a red criminal que estafó a miles de estadounidenses

Así operaban las estafas

Redes de explotación laboral

You Might Also Like ❮ ❯

Previous Next Cargando anterior...

El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra una organización criminal transnacional con sede en el sudeste asiático, señalada de dirigir complejas operaciones de fraude digital que han provocado pérdidas multimillonarias a ciudadanos estadounidenses.informó este martes que sancionó a 35 objetivos, entre ellos nueve personas y 26 empresas vinculadas al denominado, una organización criminal acusada de administrar centros de estafa, lavado de dinero y operaciones fraudulentas a gran escala.Las medidas también incluyen nuevas restricciones financieras contra empresas relacionadas con Huione Group, una plataforma utilizada para transferir y ocultar recursos obtenidos mediante delitos cibernéticos y falsas inversiones en criptomonedas.El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que las redes de estafas asentadas en el sudeste asiático les roban miles de millones de dólares cada año a los estadounidenses."El Gobierno del presidente Donald Trump está unido en sus esfuerzos por desmantelar estas empresas criminales en el extranjero y seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para interrumpir las redes responsables de este fraude y proteger a los ciudadanos estadounidenses", afirmó el funcionario.Las acciones anunciadas amplían las sanciones impuestas en octubre de 2025 contra el Grupo Prince, que fue catalogado oficialmente como una organización criminal transnacional.Según las autoridades, la estructura obtenía enormes ganancias a través de complejos dedicados exclusivamente a las estafas en línea, desde donde operaban redes de fraude dirigidas a víctimas de Estados Unidos y otros países.Además de las estafas, el grupo invertía los recursos obtenidos ilegalmente en sectores como bienes raíces, aviación y productos de lujo.Las autoridades estadounidenses destacaron que, tras las primeras sanciones impuestas el año pasado, varios países coordinaron operativos que permitieron decomisar propiedades, congelar activos y realizar arrestos por valores acumulados de miles de millones de dólares.Uno de los golpes más importantes ocurrió en enero pasado, cuando Chen Zhi, considerado el líder y principal cerebro de la organización, perdió sus títulos oficiales y la ciudadanía camboyana.De acuerdo con el Departamento del Tesoro, una de las modalidades más utilizadas consistía en engañar a las víctimas mediante falsas inversiones en activos digitales.Los delincuentes contactaban a las personas a través de mensajes de texto y, en muchos casos, simulaban relaciones románticas o amistades para ganarse su confianza.Posteriormente, convencían a las víctimas de invertir en plataformas aparentemente legítimas de criptomonedas que, en realidad, eran controladas por los propios estafadores, quienes finalmente se apropiaban del dinero depositado.Las autoridades estadounidenses estiman que solamente en 2024 los ciudadanos del país perdieron al menos 10.000 millones de dólares debido a operaciones de fraude originadas en el sudeste asiático, lo que representa un aumento del 66 % frente al año anterior.La investigación también reveló que estas organizaciones reclutan trabajadores mediante falsas ofertas de empleo en áreas de tecnología y servicio al cliente.Una vez llegan a los complejos ubicados en países del sudeste asiático, los operadores les retienen los pasaportes y los someten a diferentes formas de coerción, entre ellas violencia física, endeudamiento forzado y amenazas de explotación sexual, para obligarlos a participar en las estafas.Los grupos criminales buscan especialmente personas con dominio del inglés para dirigirse a potenciales víctimas en Estados Unidos.Las autoridades señalaron que algunos exempleados de estos centros de fraude declararon haber recibido instrucciones específicas para atacar a ciudadanos estadounidenses y cumplir cuotas diarias de potenciales víctimas.El Gobierno estadounidense aseguró que continuará coordinando acciones con aliados internacionales para combatir estas redes criminales y reforzar los controles sobre el uso ilícito de los activos digitales.