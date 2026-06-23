Oracle reduce su plantilla en 21,000 empleados por reestructuración e integración de IA

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La multinacional de computación en la nube Oracle registró una reducción del 13% en su plantilla laboral durante el año fiscal 2026, lo que representa la salida de aproximadamente 21,000 trabajadores.Este recorte masivo responde a un plan de reestructuración interna impulsado en parte por la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en sus operaciones comerciales. Al 31 de mayo de este año, la compañía reportó un total de 141,000 empleados, en comparación con los 162,000 registrados en el mismo periodo del año anterior.De acuerdo con su informe financiero anual, Oracle destinó 1,840 millones de dólares al pago de indemnizaciones por despido y otros costes asociados a la salida de personal. El reporte confirma los rumores que circulaban a principios de año sobre recortes generalizados en la firma, la cual no emitió declaraciones formales tras ser consultada por Reuters.Este ajuste se enmarca en una tendencia sectorial de preocupación por el desplazamiento laboral debido a la IA, sumándose a las más de 119,000 bajas ejecutadas por cerca de 196 empresas tecnológicas en lo que va del año.De forma paralela, Oracle ha establecido acuerdos a gran escala de centros de datos con firmas como OpenAI y Meta con el fin de mantener su posición competitiva frente a rivales como Amazon y Microsoft.A diferencia de sus competidores, que sostienen sus inversiones mediante grandes flujos de caja operativos, Oracle ha dependido del uso de reservas de efectivo y la emisión de deuda para financiar estos despliegues estratégicos. En el ámbito bursátil, el valor de las acciones de la compañía ha experimentado un descenso acumulado del 10% en lo que va del presente año.Reporte original de Reuters: Oracle workforce shrinks by about 21,000 amid AI adoption