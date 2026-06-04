Cuando el poder económico se concentra en el Estado: lecciones de la historia

La razón es humana (en parte)

El aspecto más importante: político.

¿Dónde establecer los límites?

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Las sociedades modernas discuten constantemente cuánto poder debe tener el Estado. Es una pregunta legítima. Después de todo, los gobiernos administran recursos públicos, prestan servicios esenciales y tienen la responsabilidad de corregir problemas que el mercado no siempre resuelve por sí solo.Sin embargo, existe otra pregunta que suele recibir menos atención: ¿qué ocurre cuando el Estado no solo regula la economía, sino que pasa a controlarla de manera creciente?La historia ofrece numerosas respuestas. Algunas alentadoras, otras preocupantes. Pero en conjunto dejan una enseñanza difícil de ignorar: cuanto más concentrado se encuentra el poder económico en manos del gobierno, mayores son los riesgos para la eficiencia, la innovación y, en muchos casos, para las libertades individuales.En una economía abierta, millones de personas toman decisiones todos los días. Un emprendedor abre un negocio. Un agricultor decide qué sembrar. Una empresa desarrolla un nuevo producto. Un consumidor elige qué comprar. Es un sistema imperfecto, pero extraordinariamente dinámico, porque distribuye la toma de decisiones entre millones de actores.Cuando el Estado asume el control de amplios sectores productivos, esa diversidad de decisiones comienza a concentrarse. Lo que antes dependía de miles de iniciativas individuales pasa a depender de organismos públicos, ministerios o empresas estatales. El problema no es necesariamente la intención de quienes toman esas decisiones. El problema es la enorme complejidad de administrar una economía desde un centro de poder.Ningún gobierno, por competente que sea, puede conocer con precisión las necesidades, preferencias y circunstancias de millones de ciudadanos al mismo tiempo.A lo largo del siglo XX, numerosos países intentaron expandir progresivamente el control estatal sobre la producción, el comercio y los servicios. En algunos casos, las nacionalizaciones respondían a objetivos legítimos: ampliar el acceso a bienes básicos, reducir desigualdades o fortalecer sectores estratégicos. Sin embargo, los resultados fueron frecuentemente mixtos.Muchas empresas estatales terminaron enfrentando problemas de productividad, exceso de burocracia, dificultades para innovar y creciente dependencia de subsidios públicos. Sin la presión constante de la competencia, los incentivos para mejorar suelen disminuir. Cuando las pérdidas son absorbidas por los contribuyentes, los errores pueden prolongarse durante años.Cuando el Estado controla una parte significativa de la actividad económica, también incrementa su capacidad para influir sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. El acceso a empleos, contratos, permisos, subsidios o servicios puede quedar cada vez más vinculado a decisiones políticas.En ese escenario, la independencia económica de las personas comienza a reducirse.Un comerciante que depende de autorizaciones estatales para operar. Un empresario cuya supervivencia depende de contratos públicos. Un medio de comunicación sujeto a la publicidad oficial. Todos ellos pueden encontrar más difícil cuestionar al poder cuando su sustento depende, directa o indirectamente, de quienes gobiernan.Por supuesto, reconocer estos riesgos no significa defender la desaparición del Estado. Ninguna economía moderna funciona sin instituciones públicas sólidas. La infraestructura, la seguridad, la justicia, la educación y muchas otras áreas requieren una participación activa del sector público.Las experiencias más exitosas suelen ser aquellas donde el Estado cumple funciones esenciales, establece reglas claras y corrige fallas del mercado, pero evita convertirse en el principal actor económico de la sociedad. No porque el sector privado sea perfecto, sino porque la dispersión del poder económico crea espacios de autonomía que fortalecen tanto la innovación como la libertad.Existe una razón por la cual las democracias modernas suelen desconfiar de las concentraciones excesivas de poder. Esa desconfianza no se aplica únicamente al poder político. También alcanza al poder económico cuando se encuentra excesivamente centralizado.Al final, la pregunta que toda sociedad debe hacerse no es únicamente quién administra mejor una empresa, una industria o un servicio. La pregunta más profunda es quién debe tener la capacidad de decidir el destino económico de millones de personas.La historia parece sugerir una respuesta prudente: cuanto más repartido esté ese poder entre ciudadanos, emprendedores, trabajadores, consumidores e instituciones independientes, mayores serán las posibilidades de preservar tanto la prosperidad como la libertad.Porque una sociedad puede recuperar empresas quebradas. Puede corregir políticas equivocadas. Puede superar crisis económicas.Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es la libertad cuando, poco a poco, el poder económico y el poder político terminan concentrándose en las mismas manos.