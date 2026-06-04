McDonald’s lanza promoción global de coleccionables por el Mundial de la FIFA 2026

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McDonald’s celebra el Mundial de la FIFA con una campaña mundial que incluye el "FIFA World Cup 26™ Meal" y "el Happy Meal especial", disponibles en la gran mayoría de sus restaurantes alrededor del mundo (verifica disponibilidad en tu país).A partir del 4 de junio en varios mercados (como EE.UU.) y desde el 9 de junio en otros, los fans pueden disfrutar del menú especial con opción de Big Mac o 10 Chicken McNuggets, acompañado de salsa Big Mac en empaque dorado edición limitada, papas fritas y bebida.Con cada comida mediana o grande se obtiene uno de 9 vasos coleccionables con estrellas como David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Son Heung-Min, Lamine Yamal, Christian Pulisic, Alphonso Davies, Santiago Giménez y el propio Grimace. También hay opciones de desayuno temáticas.Además, desde el 9 de junio llega el FIFA World Cup 26™ Happy Meal, que incluye uno de 23 Squishmallows de peluche con diseños inspirados en el torneo y las selecciones anfitrionas (Canadá, México y Estados Unidos), empaques especiales y un código para un juego digital exclusivo.La promoción es por tiempo limitado mientras duren las existencias y busca hacer más especiales los momentos del Mundial con comida y coleccionables para fans de todas las edades. McDonald’s, socio oficial de la FIFA, invita a disfrutar el torneo con familia y amigos.