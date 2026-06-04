Líbano e Israel extienden frágil tregua en medio del estancamiento entre EE. UU. e Irán

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Funcionarios de Israel y del Líbano acordaron en Washington una extensión del cese al fuego temporal, un movimiento estratégico que busca destrabar las negociaciones de paz en Oriente Medio, aunque el pacto se mantiene en una extrema fragilidad debido a la incertidumbre sobre la postura de la milicia chií Hezbolá.El acercamiento ocurre en un momento en que Irán y Estados Unidos siguen estancados en la búsqueda de un acuerdo permanente para poner fin a la guerra.El principio de acuerdo, alcanzado tras una reunión en el Departamento de Estado de EE. UU., contempla que las fuerzas israelíes se retiren de ciertas áreas ocupadas en el sur del Líbano —territorio en el que no incursionaban desde hace un cuarto de siglo— para permitir que el ejército libanés asuma el control de la seguridad. Teherán ha sugerido que solo negociará una tregua definitiva con Washington si se estabiliza la frontera libanesa, elevando la importancia de estos diálogos bipartidistas.Sin embargo, analistas advierten que la efectividad del plan es incierta, ya que no hay garantías de que Hezbolá, respaldado históricamente por Irán, acepte desarmarse o ceder el control de su principal bastión en el sur del país. Las primeras señales sugieren que la milicia podría rechazar los términos fijados en Washington, lo que amenaza con reactivar los combates a gran escala y alejar la posibilidad de una paz duradera en la región.Reporte original de Associated Press: Lebanon and Israel extend a fragile ceasefire | AP explains