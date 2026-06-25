Corte Suprema de EE. UU. avala el fin de la protección legal para inmigrantes de Haití y Siria

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la administración de Donald Trump actuó dentro del marco de sus competencias legales al suprimir el estatus de protección temporal para los inmigrantes procedentes de Haití y Siria.No obstante, los analistas jurídicos advierten que el alcance de este fallo podría ser significativamente mayor, amenazando la permanencia de los 1.3 millones de personas de 17 naciones distintas que actualmente se encuentran amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).El mecanismo del TPS faculta al Secretario de Seguridad Nacional para autorizar la estancia y el trabajo legal de ciudadanos extranjeros en territorio estadounidense cuando se determine que sus países de origen padecen condiciones inseguras para el retorno, motivadas por catástrofes naturales o conflictos internos.En el litigio, la parte demandante argumentaba que el ejecutivo no evaluó adecuadamente la situación interna de Haití y Siria, y acusaba la existencia de prejuicios raciales en la decisión referida a la comunidad haitiana.Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal desestimó dichos argumentos. Esta resolución judicial pone de manifiesto la marcada oscilación en la política migratoria del país; mientras que la anterior administración de Joe Biden había duplicado la cifra de beneficiarios bajo el TPS, el gobierno de Trump avanza con celeridad para desmantelar este programa de protección en el menor tiempo posible.Reporte original de Associated Press: Supreme Court lets Trump administration to end protections for Haitians and Syrians