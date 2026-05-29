El idioma secreto que crearon para engañar a los algortitmos 😂 | ¿Qué significa Algospeak?

El idioma secreto que crearon para engañar a los algortitmos 😂 | ¿Qué significa Algospeak?

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¿Sabías que los jóvenes están cambiando su forma de hablar para burlar a los algoritmos de TikTok, Instagram y YouTube? 🔥 En este video te explico todo sobre el **Algospeak**: qué es, su origen, ejemplos reales y cómo está afectando la forma en que pensamos y sentimos. En este video verás el origen del Algospea, su impacto y por qué ya se usa hasta en la vida real. El Algospeak es uno de los fenómenos más interesantes del internet actual. La creatividad humana contra los algoritmos.

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