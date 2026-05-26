Nelson Alarcon celebra una década en YouTube con su canal alarcónnelson

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El creador de contenido colombiano Nelson Alarcon (alarcónnelson) conmemoró el décimo aniversario de su canal de YouTube, una plataforma que durante una década ha reunido a miles de seguidores alrededor de contenidos de educación, opinión y actualidad digital.A través de un video minimalista, publicado para celebrar la fecha, el creador agradeció el respaldo de la audiencia que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en la plataforma.El aniversario marca un hito importante en un ecosistema digital cada vez más competitivo, donde mantener una comunidad activa durante diez años representa un logro poco común.Desde su creación, el canal ha evolucionado junto con las transformaciones de YouTube, adaptándose a nuevos formatos y tendencias sin perder la cercanía con sus seguidores.