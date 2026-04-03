En YouTube: El verdadero problema no es el algoritmo

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¿Por qué caen las vistas en YouTube? Muchos creadores culpan al algoritmo o denuncian un 'Shadow Ban', pero la realidad es más incómoda: Es la audiencia, estúpido. En este video analizamos por qué, con más de 2.700 millones de usuarios activos y un consumo diario al alza, miles de canales sienten que están muriendo. La respuesta no es técnica, es una cuestión de competencia por la atención y cambios profundos en el comportamiento de los espectadores.