Mistrial is declared in Lindsay Clancy case after jury deadlocks

Mistrial is declared in Lindsay Clancy case after jury deadlocks

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Judge declares mistrial in the Lindsay Clancy murder trial after the jury fails to reach a unanimous verdict.

Excelsio Media

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