De La Espriella designa a Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación

La salida de Morales será efectiva a partir del próximo 7 de septiembre. El mandatario informó la decisión a través de su cuenta de X, donde destacó las cualidades de Hoyos y expresó su confianza en la gestión que asumirá al frente de la cartera de Educación.
“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talento, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, señaló De La Espriella.
El Presidente agregó que espera que la nueva ministra desempeñe su función con “entrega, carácter y convicción” y afirmó que la educación seguirá siendo una de las prioridades de su Gobierno.
Renuncia por una situación familiarLa renuncia de Viviane Morales fue presentada con carácter irrevocable y obedece, según informó la Presidencia, a una situación familiar que requiere su atención.
Al aceptar su dimisión, De La Espriella agradeció la gestión realizada por Morales durante su permanencia en el Ministerio de Educación y destacó la importancia que su administración concede a la política educativa.
El mandatario también expresó públicamente su pesar por la salida de quien calificó como su amiga. “Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales”, manifestó, al tiempo que le expresó sus deseos de que pueda superar pronto la situación personal que enfrenta.
“Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”, añadió el Presidente.
Con el cambio, Ilva Myriam Hoyos asumirá la conducción del Ministerio de Educación Nacional a partir de la salida de Morales, en un momento en que la educación continuará ocupando un lugar central dentro de las prioridades del Gobierno.
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