De La Espriella designa a Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación

Renuncia por una situación familiar

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la designación de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación Nacional, luego de aceptar la renuncia irrevocable de Viviane Morales, quien dejará el cargo por una situación familiar inesperada.La salida de Morales será efectiva a partir del próximo 7 de septiembre. El mandatario informó la decisión a través de su cuenta de X, donde destacó las cualidades de Hoyos y expresó su confianza en la gestión que asumirá al frente de la cartera de Educación.“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talento, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, señaló De La Espriella.El Presidente agregó que espera que la nueva ministra desempeñe su función con “entrega, carácter y convicción” y afirmó que la educación seguirá siendo una de las prioridades de su Gobierno.La renuncia de Viviane Morales fue presentada con carácter irrevocable y obedece, según informó la Presidencia, a una situación familiar que requiere su atención.Al aceptar su dimisión, De La Espriella agradeció la gestión realizada por Morales durante su permanencia en el Ministerio de Educación y destacó la importancia que su administración concede a la política educativa.El mandatario también expresó públicamente su pesar por la salida de quien calificó como su amiga. “Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales”, manifestó, al tiempo que le expresó sus deseos de que pueda superar pronto la situación personal que enfrenta.“Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”, añadió el Presidente.Con el cambio, Ilva Myriam Hoyos asumirá la conducción del Ministerio de Educación Nacional a partir de la salida de Morales, en un momento en que la educación continuará ocupando un lugar central dentro de las prioridades del Gobierno.