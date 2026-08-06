¿Qué significa realmente Valhalla? Más allá del cielo vikingo

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¿Qué significa realmente Valhalla? La mayoría de las personas cree que era simplemente el "cielo de los vikingos", pero la historia y la mitología nórdica cuentan una realidad mucho más compleja.En este video exploramos el origen de la palabra Valhalla, su etimología en nórdico antiguo, su traducción al español y el papel que desempeñaba dentro de las creencias de los antiguos pueblos escandinavos.Descubrirás quiénes podían llegar al gran salón de Odín, cómo las valquirias elegían a los guerreros caídos en combate y por qué pasaban sus días entrenando para el Ragnarök, la batalla final de la mitología nórdica.También conocerás otros destinos del más allá, como Fólkvangr, gobernado por Freyja, y Helheim, el reino de los muertos.