Presidente De La Espriella nombra al General (r) Jorge Eduardo Mora López como Ministro de Defensa

Presidente De La Espriella nombra al General (r) Jorge Eduardo Mora López como Ministro de Defensa

on Also in , ,
El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este lunes la designación del Mayor General Jorge Eduardo Mora López como nuevo Ministro de Defensa de Colombia.
Así lo informó en un mensaje publciado en su cuenta de X. De La Espriella destacó la trayectoria de honor, disciplina y lealtad del general, y aseguró que su nombramiento representa el regreso del respeto a las Fuerzas Armadas y el compromiso de recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.


Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comentarios

Publicar un comentario

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)