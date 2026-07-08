La OTAN anuncia más de US$50.000 millones en nuevas compras militares y promete €70.000 millones para Ucrania

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Los líderes de los países miembros de la OTAN acordaron reforzar las capacidades militares de la Alianza con nuevas adquisiciones de defensa superiores a los 50.000 millones de dólares y comprometieron 70.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania durante 2026, según la declaración final de la cumbre celebrada este martes en Ankara.En el documento, los jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su compromiso con el principio de defensa colectiva establecido en el Artículo 5 del Tratado de Washington, al reiterar que un ataque contra cualquiera de los aliados será considerado un ataque contra todos.La Alianza justificó el fortalecimiento de sus capacidades militares por lo que calificó como la amenaza a largo plazo que representa Rusia para la seguridad euroatlántica, además del riesgo persistente del terrorismo. En ese contexto, destacó que los aliados europeos y Canadá incrementaron en 2025 sus inversiones en defensa en más de 139.000 millones de dólares.Como parte de los acuerdos alcanzados en la cumbre, la OTAN anunció un nuevo paquete de adquisiciones militares superior a los 50.000 millones de dólares y se comprometió a ampliar la capacidad de producción de la industria de defensa, acelerar la innovación tecnológica y eliminar barreras comerciales entre los países miembros para fortalecer la cooperación industrial.La declaración también señala que los aliados europeos y Canadá asumirán una mayor responsabilidad en la defensa de la organización, en coordinación con Estados Unidos. Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de los sistemas de defensa antimisiles, las armas de precisión de largo alcance, los sistemas no tripulados, las capacidades espaciales y cibernéticas, así como el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial.Además, la OTAN anunció el desarrollo de una plataforma interoperable para operaciones militares transatlánticas, apoyada en infraestructura digital compartida y modelos avanzados de inteligencia artificial para mejorar la coordinación entre las fuerzas aliadas.Respecto a la guerra en Ucrania, la Alianza reiteró su respaldo a Kiev y aseguró que mantendrá un apoyo militar "previsible y sostenible" en el largo plazo. Para 2026, los aliados se comprometieron a aportar 70.000 millones de euros en equipos militares, asistencia y entrenamiento, además de mantener al menos un nivel equivalente de apoyo durante 2027.La organización destacó que la mayor parte de esa asistencia será financiada por los aliados europeos y Canadá mediante mecanismos bilaterales y multilaterales, y celebró la decisión de la Unión Europea de establecer un programa de financiación plurianual para Ucrania a través del Ukraine Support Loan.En materia de seguridad internacional, la declaración sostiene que la OTAN continuará adaptándose a un entorno marcado por la competencia estratégica, las amenazas híbridas y la inestabilidad global. Asimismo, los líderes reiteraron que Irán no debe desarrollar armas nucleares e instaron al país a respetar plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.El documento concluye con un agradecimiento al Gobierno de Türkiye por ser anfitrión de la cumbre y con el compromiso de celebrar una nueva reunión de los líderes de la Alianza en una próxima fecha.