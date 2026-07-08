EE. UU. ataca nuevamente a Irán y revoca permisos petroleros tras agresiones en el Estrecho de Ormuz

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El gobierno de los Estados Unidos ejecutó una nueva serie de ataques militares dirigidos contra objetivos en Irán, en una acción punitiva que coincide con la revocación de permisos relacionados con el comercio de petróleo.La medida del ejecutivo estadounidense se produce como respuesta directa a los recientes ataques registrados contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el tránsito global de crudo.El Comando Central de los Estados Unidos (US Central Command) desclasificó y difundió secuencias de video captadas mediante sistemas de visión térmica e infrarroja. Las imágenes documentan con precisión el momento en que armamento de precisión impacta contra instalaciones e infraestructura terrestre, provocando fuertes explosiones y columnas de humo.Asimismo, los registros visuales muestran operaciones de seguimiento y ataques directos contra pequeñas embarcaciones en entornos costeros y marítimos, las cuales quedaron inutilizadas tras las detonaciones. El material audiovisual, catalogado formalmente como "no clasificado", expone la destrucción de los objetivos asignados en la operación militar.Reporte original de Associated Press: US strikes Iran again, revokes oil permit after Strait of Hormuz attacks