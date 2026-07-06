Ataques con misiles y drones en la capital ucraniana dejan al menos 10 fallecidos

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Al menos 10 personas perdieron la vida luego de que la capital de Ucrania, Kiev, fuera alcanzada por una serie de ataques con misiles y drones rusos.Las agresiones aéreas causaron graves daños estructurales e incendios en edificaciones residenciales de varios pisos.Testigos y residentes de las zonas afectadas describieron momentos de pánico durante la madrugada. Halina Ivanivna, una habitante de Kiev que presenció los impactos, relató que tras la primera explosión —registrada alrededor de las 2:00 a. m.— el edificio comenzó a colapsar, desprendiendo escombros, humo y provocando rupturas en los sistemas de agua.Los servicios de emergencia locales (DSNS) se desplegaron de inmediato en el lugar para evacuar a los ciudadanos [00:20]. Según el testimonio de Ivanivna, unos cinco minutos después de la primera detonación, se registró un segundo impacto en la misma área.Las imágenes del lugar muestran a los bomberos y personal de rescate trabajando entre restos de automóviles calcinados y estructuras destruidas para controlar los focos de incendio y buscar posibles sobrevivientes entre los escombros.Reporte original de Associated Press: At least 10 killed as Ukraine capital hit by Russian missiles and drones