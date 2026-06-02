El Foro Económico Mundial presenta nueva cohorte de proyectos de IA con impacto global

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El Foro Económico Mundial anunció este lunes la tercera cohorte de su programa MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions), una iniciativa que reconoce organizaciones que utilizan inteligencia artificial y tecnologías emergentes para abordar desafíos empresariales y sociales a gran escala.La nueva selección incluye 26 organizaciones de 28 países y 12 sectores económicos, elegidas entre cientos de postulantes. Los proyectos destacados abarcan áreas como energía, salud, manufactura, educación, infraestructura y descubrimiento científico.Según el Foro Económico Mundial, el programa busca identificar soluciones de inteligencia artificial que ya hayan superado la fase experimental y estén generando resultados medibles y replicables. Las iniciativas fueron evaluadas por un consejo internacional independiente que analizó criterios como innovación, impacto y posibilidad de implementación en otros contextos.“Existe una enorme ambición en torno a la IA, pero llevar esa ambición a aplicaciones reales sigue siendo uno de los principales desafíos”, afirmó Cathy Li, directora del Centro para la Excelencia en IA del organismo.Entre los proyectos seleccionados figuran sistemas de IA para acelerar el desarrollo de nuevos materiales para baterías, optimizar redes eléctricas, mejorar la detección de defectos en paneles solares, automatizar operaciones farmacéuticas y facilitar el acceso al crédito para emprendedores informales en América Latina.El anuncio se realizó en vísperas de la Reunión Anual de los Nuevos Campeones 2026, conocida como el “Davos de Verano”, que reunirá a líderes empresariales, tecnológicos y gubernamentales para debatir el futuro de la innovación y la economía global.El Foro Económico Mundial informó además que ya está abierta la convocatoria para la próxima cohorte del programa, cuyos seleccionados serán anunciados durante la reunión anual de 2027 en Davos, Suiza.