Protestas en Kenia por instalación de un centro de cuarentena por ébola para ciudadanos estadounidenses

Se han registrado fuertes manifestaciones en el condado de Laikipia debido al rechazo de la comunidad local ante la instalación de un centro de cuarentena por Ébola destinado a ciudadanos estadounidenses.

Los ciudadanos critican que las autoridades no abrieron espacios de participación ciudadana ni evaluaron el impacto que este centro de aislamiento podría tener sobre las comunidades aledañas.Los habitantes del sector expresaron su firme oposición al proyecto y exigieron al presidente del país que rectifique la medida, afirmando que no aceptarán bajo ningún término la operación de dicha instalación sanitaria en su territorio.

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