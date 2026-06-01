Netanyahu ordenó atacar objetivos terroristas en Beirut

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el lunes que ordenó al ejército atacar objetivos terroristas en el distrito de Beirut controlado por Hezbolá, así como eliminar los bastiones de este grupo en el sur del país.

Desplazamiento masivo: Tras las órdenes de bombardeo, se registraron fuertes congestiones vehiculares por parte de los residentes que huían de los suburbios del sur de Beirut hacia el norte, como la ciudad de Trípoli. Según las autoridades libanesas, el conflicto ya ha forzado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.Toma de posiciones estratégicas: El ejército israelí difundió imágenes del fin de semana que muestran a sus soldados tomando las ruinas del histórico Castillo de Beaufort, una fortaleza del siglo XII situada en una posición elevada que domina el sur del Líbano y el norte de Israel.Balance de víctimas: Las autoridades del Líbano reportan más de 3,370 muertos debido a los ataques de Israel desde el 2 de marzo, fecha en que Hezbolá abrió fuego en apoyo a Irán. Por su parte, Israel registra la muerte de 24 soldados y cuatro civiles en el mismo periodo.Zona de seguridad y postura de Irán: Israel está demoliendo aldeas en el sur del Líbano para establecer una zona de seguridad autodeclarada con el fin de proteger el norte de su territorio. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró que los continuos combates violan el acuerdo de alto el fuego pactado con Washington, responsabilizando a Israel y a EE. UU. de las consecuencias.