¿Qué es Juneteenth y por qué se celebra en Estados Unidos?

Historia

La celebración

Feriado nacional

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Cada 19 de junio, Estados Unidos conmemora una fecha que durante mucho tiempo permaneció fuera de los libros de historia más populares, pero que hoy es considerada uno de los hitos más importantes en la lucha por la libertad y los derechos civiles:El nombre surge de la combinación de las palabras inglesas(junio) y(diecinueve). Aunque suele describirse como el día en que terminó la esclavitud en Estados Unidos, la historia es un poco más compleja.El 1 de enero de 1863, durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln emitió la, una orden ejecutiva que declaraba libres a los esclavos de los estados rebeldes del sur.Sin embargo, la medida tenía una limitación práctica: sólo podía aplicarse en los territorios donde el gobierno federal lograra imponer su autoridad. En otras palabras, para muchos esclavos la libertad existía en el papel, pero no en la realidad inmediata.Dos años y medio después de la proclamación, el, el general Gordon Granger llegó a la ciudad de Galveston, en el estado de Texas, acompañado por tropas de la Unión.Allí anunció la llamada, informando oficialmente que todas las personas esclavizadas eran libres.La noticia afectó a unas 250.000 personas que seguían sometidas a esclavitud en Texas, uno de los últimos territorios confederados donde la emancipación aún no se había hecho efectiva. Para muchos historiadores, ese momento simboliza la verdadera llegada de la libertad a los últimos esclavos del sur estadounidense.Las comunidades afroamericanas comenzaron a conmemorar la fecha desde el año siguiente. Los festejos incluían reuniones familiares, ceremonias religiosas, música, comida tradicional y actividades educativas destinadas a preservar la memoria histórica.Con el paso de las décadas, Juneteenth se convirtió en una celebración cultural profundamente arraigada, especialmente en Texas y otros estados del sur.Durante buena parte del siglo XX la festividad permaneció relativamente desconocida para gran parte del país, pero recuperó visibilidad gracias al movimiento por los derechos civiles y, más recientemente, a los debates sobre racismo e igualdad racial.En 2021 el presidente Joe Biden firmó una ley que convirtió oficialmente aDe esta manera, pasó a ocupar un lugar junto a otras fechas nacionales de gran relevancia histórica, como el Independence Day del 4 de julio.Más que una simple conmemoración histórica, Juneteenth se ha transformado en una jornada de reflexión sobre la libertad, la ciudadanía y los derechos civiles.Para muchos estadounidenses representa un recordatorio de que la abolición legal de una injusticia no siempre significa su desaparición inmediata en la práctica. También sirve para reconocer la contribución de las comunidades afroamericanas a la historia y la cultura del país.